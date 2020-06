La Fiorentina sta bene: il successo sul piano atletico permette di pensare alla tattica

Alla fine la Fiorentina dovrebbe riprendere da dove aveva interrotto, ossia dal 3-5-2. Una scelta che non stupirebbe il Corriere Fiorentino, che ipotizza i soliti Dalbert e Lirola sugli esterni, rinfrancati dal ritrovato Ribery nella fase offensiva. Il dilemma tattico sta tutto nell’inserire il francese in un meccanismo che aveva trovato una sorta di stabilità con Chiesa e Vlahovic a discapito di Cutrone. Che sia 4-3-3 o 4-3-1-2, la differenza la farà probabilmente la condizione fisica degli atleti, aspetto sul quale si è lavorato alacremente, rispettando una tabella di marcia che, con sei positivi in rosa, è da considerarsi un successo. Kouamé invece non forzerà il rientro, e punterà a ritagliarsi un spazio in un finale di stagione auspicabilmente sereno. Il Brescia intanto non sta bene: davanti il caso Balotelli, dietro problemi per Cistana e Chancellor: può giocare il diciottenne Papetti accanto a Dessena.