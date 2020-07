La Fiorentina si salva da una figuraccia: pari pesante in vista di Lecce

“Il gran cuore di Cutrone. Fiorentina, pari pesante“. Titola così Tuttosport sull’1-1 tra Fiorentina e Lecce. Una parte dell’analisi:

La lacrima di gioia di Cutrone quando al 96′ segna il gol che vale l’ennesima figuraccia al Franchi e soprattutto una sconfitta che avrebbe ripiombato la Fiorentina in zona caldissima. L’esultanza polemica di Chiesa che si porta l’indice al naso (per zittire chi?? e poi s’accalca a un commosso Iachini per un grande abbraccio liberatorio: vero che la vittoria in casa continua a latitare (manca dal 12 gennaio, 1-0 alla Spal), ma questo 1-1 è pesantissimo in vista della trasferta con il Lecce. La delusione di Juric colpito da un leggero giramento di testa a fine gara, che vede sfumare sul filo di lana una vittoria che sentiva già sua dopo un primo tempo in cui la squadra aveva dato lezione e Faraoni in acrobazia su suggerimento del sontuoso Amrabat aveva legittimato il vantaggio. E ancora il battibecco fra i due allenatore quando Chiffi non concede nel secondo tempo il rigore alla Fiorentina per un evidente fallo di mano di Pessina, molto più netto di quanto visto in Juve-Atalanta.