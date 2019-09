La Fiorentina si prende San Siro e manda il Milan all’inferno

“La Fiorentina illumina San Siro. Ribery immenso, Milan all’inferno“. Titola così il Quotidiano Sportivo in riferimento alla vittoria della Fiorentina contro il Milan per 3-1. Riportiamo una parte dell’articolo:

Grinta e coraggio in formato contropiede. La Fiorentina, di forza e con forza, si prende la notte di San Siro, manda all’inferno il Milan e si allunga in una classifica che regala già sogni ed emozioni. E (quasi) poco importa se Chiesa fallisce un rigore che avrebbe reso ancora più netto ed elettrizzante un risultato che era stato confezionato prima da Pulgar (rigore) e poi da Castrovilli al primo gol in serie A. A sigillare lo 0-3 ci penserà poi Ribery: gol da fuoriclasse e Milano, sì tutto lo stadio, in piedi per lui. Ad applaudire. Brividi. Gli applausi di San Siro comunque li merita davvero tutta la Fiorentina che lotta con una personalità decisiva e con il 3-5-2 ribadito per la quarta volta da Montella, ha saputo prodursi in un contropiede micidiale e vincente.