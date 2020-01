La Fiorentina segue in corteo Iachini e rifila due randellate nei denti all’Atalanta super snob

Fiorentina-Atalanta 2-1, Coppa Italia, il commento de La Nazione: “Nel calcio a volte succede e l’Atalanta super snob -convinta di stravincere- gioca a lungo con sufficienza e becca due randellate nei denti dalla Fiorentina, che al contrario punta quasi tutto su corsa, fisicità e determinazione. Ricetta semplice, ma sicura a patto che la squadra segua l’allenatore. E a quanto pare dietro a Iachini c’è un corteo. L’anima ritrovata della squadra, che non si abbatte dopo essere stata raggiunta sull’1-1 e reagisce in 10 dopo l’espulsione di Pezzella, è la notizia migliore della serata. Più ancora dello sbarco nei quarti di finale contro l’Inter? Considerata la trasparenza mentale vista in passato sì: la Fiorentina sta diventando qualcosa“.