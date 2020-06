La Fiorentina riparte da Ribery: le roi è tirato (quasi) a lucido

Alla ripresa della Serie A, lunedì 22 giugno contro il Brescia, la Fiorentina potrà contare anche su Franck Ribery. Su di lui si concentra il Corriere Fiorentino. La squadra viola senza di lui non è stata più la stessa. E non è un caso se la crisi che ha portato all’esonero di Montella e ad una classifica ancora oggi da sistemare è iniziata proprio dalla partita contro il Lecce. Era il 30 novembre. La quarantena ha giocato a favore del francese perché senza lo stop il suo ritorno sarebbe stato più graduale. L’ex Bayern Monaco ha adottato Chiesa e Vlahovic. Franck, infatti, si è speso in lunghe chiacchierate con i due. La squadra conta su di lui per riaprire nel migliore dei modi in una situazione che crea più di una preoccupazione. La domanda è: quali sono le condizioni di Ribery? Ottime. Nonostante il grave infortunio. Quanto fatto a Monaco di Baviera prima e nella sua villa di Bagno a Ripoli poi sta alla base della sua sorprendente brillantezza. Non si è mai fermato. Lo staff di Iachini gli aveva stilato un programma personalizzato che il numero 7 ha seguito alla lettera. Stesso discorso per l’alimentazione che non ha risentito troppo del ramadan. Il fenomeno è tirato (quasi) a lucido. Contro il Brescia sarà titolare, poi dovrà essere gestito, ma averlo a pieno regime, per Iachini, è un jolly mica da poco. Il tecnico sta lavorando al 3-5-2 col francese e Chiesa in un attacco smart o il 3-4-1-2 con Ribery alle spalle di Fede e uno tra Vlhaovic e Cutrone.