La Fiorentina punta la Conference. Guai a sbagliare con il Cukaricki

La Fiorentina punta la Conference. Due match, contro la Cenerentola del girone, buoni per rimettere in piedi una classifica non compromessa, ma sicuramente difficile. I viola (2 punti in due gare) sono terzi, a -2 dalla coppia Genk-Ferencvaros, e per garantirsi qualificazione e (possibilmente) primo posto, non possono più permettersi di sbagliare. Campionato, e coppa. Coppa, e campionato. Verrà (forse) il momento di scegliere ma, per il momento to, la Fiorentina non ha intenzione di abbandonare i tavoli: «Stare lassù è bello - spiega Alfred Duncan a Radio Bruno sappiamo però che più andiamo avanti e più le partite saranno complicate.Mi sembra abbastanza presto per parlare di Champions League, di sicuro contro l'Empoli sarà una partita impor-tante: con 3 punti faremmo un altro salto in avanti». Lo riporta il Corriere Fiorentino.