Lo stadio “amico” si sta rivelando un problema per la Fiorentina. I numeri testimoniano il bassissimo rendimento interno della squadra viola: sono soltanto 3 i successi in 14 partite casalinghe (contro Sampdoria, Udinese e Spal, di cui i primi due nel girone d’andata: peggio hanno fatto soltanto Brescia con 1, Lecce e proprio Spal con 2 che però ha disputato 13 gare al Mazza, mentre la Sampdoria ne vanta sì 4 ma in 15 incontri a Marassi) con un totale di 15 punti complessivi conquistati. La Fiorentina è addirittura andata meglio in trasferta con 4 vittorie che insieme a 4 pareggi hanno prodotto 16 punti nello stesso computo di gare. Il Corriere dello Sport, ricorda che pure per gol segnati (20-14) funziona meglio la Fiorentina da trasferta. Basti pensare che in casa i viola solo per due volte sono riusciti a segnare più di una rete. L’ultima di queste risale addirittura a settembre, quinta giornata di campionato, quando i viola vinsero 2-1 contro la Sampdoria. Da lì in poi la squadra prima di Montella e poi di Beppe Iachini, ha fatto registrare al massimo una rete, come testimoniano le uniche altre due vittorie ottenute tra le mura amiche con il punteggio di 1-0.

Le statistiche

