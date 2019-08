“Serve una magia per interrompere il digiuno, serve il mago Franck per tornare alla vittoria in campionato”. Così il Corriere dello Sport – Stadio parla del feeling perduto tra la Fiorentina e i tre punti. La Fiorentina non vince in serie A dal 17 febbraio (2-3 sul campo della Spal) e da quel giorno sono trascorsi quasi 200 giorni senza vittorie, equamente spartite l’anno scorso fra Pioli e Montella con sette gare a testa senza una gioia vera. Con il Napoli Montella è arrivato a otto, un periodo interminabile che adesso chiede un’inversione di rotta immediata. La freccia in più all’arco di Montella adesso può chiamarsi Ribery, che sogna il suo primo gol in maglia viola sotto gli occhi di Commisso dopo aver vinto tutto in Germania con il Bayern di Monaco. È arrivato per fare la differenza e vorrebbe farla al più presto. A Genova non partirà titolare (il suo minutaggio potrà comunque crescere), ma dopo ci saranno due settimane di stop prima della storica partita contro la Juventus. A GENOVA CI SARA’ ANCHE DE PAUL?