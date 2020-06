La Fiorentina non segna: numeri preoccupanti dopo due terzi di stagione

Questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio si legge un’analisi relativa alla scarsa prolificità della Fiorentina sotto porta. Dopo aver ormai disputato due terzi di stagione, se si vanno ad analizzare quelli che sono i numeri ottenuti fin qui in stagione, si nota subito la massima difficoltà della squadra viola: 33 reti in 27 gare. Poco, troppo poco se poi si pensa che il primo marcatore ha totalizzato 6 reti (come Chiesa e Vlahovic). Tanti i gol giunti dalla difesa e pure pesanti in molte occasioni. Meno male..

La Fiorentina fa una fatica tremenda a realizzare, soprattutto tra le mura amiche del Franchi dove ha realizzato solamente 14 reti. Nonostante le azioni offensive siano spesso accompagnate dai centrocampisti e dagli esterni Lirola e Dalbert.. la Fiorentina non la butta dentro.

Problema simile si può notare anche sul capitolo assist. Troppo poco e limitante affidarsi solo all’estro di Ribery e Castrovilli. Serve un cambio di passo o come Iachini stesso ha definito serve colmare quella “mancanza di concretezza”.