La Fiorentina non decolla a Brescia, interrotta la striscia di vittorie

Il Brescia ha interrotto la serie di tre vittorie della Fiorentina e di quattro gare nelle quali i viola erano sempre riusciti a segnare. Ma secondo il Corriere dello Sport – Stadio, ai punti avrebbero meritato i viola: 13 conclusioni a 3, e nonostante un ritmo più basso del solito altri segnali di crescita, e 56% di possesso palla. La partita si può riassumere così: ritmi bassi, scarse emozioni, molti duelli fisici e pochi dribbling. Una battaglia più da sciabola che da fioretto. Dopo il gol annullato dal Var a Ayè, Pulgar e Castrovilli hanno dettato legge in mezzo e la qualità di Ribery ha costretto il Brescia a difendersi con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone. Idem nella ripresa, con la Fiorentina che ci crede di più ma non basta. Per le rondinelle primo punto conquistato in casa.