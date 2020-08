La Fiorentina in vacanza: ecco le mete dei giocatori viola, dalla Versilia a Santorini

C’è già la data del raduno ai Campini (LEGGI), ma per i giocatori della Fiorentina è ancora tempo di vacanze. E allora La Nazione propone una rassegna delle mete scelte da Pezzella e compagni, molti in Italia per non rischiare contagi all’estero. Appena venti i giorni di libertà, prima di tornare all’opera. Chiesa, Benassi e il Team Manager Marangon sono fedelissimi della Versilia, mentre Milenkovic, Cutrone, Castrovilli, Sottil e le rispettive compagne hanno scelto i primi due la Sardegna e i secondi la Sicilia. Ceccherini si rilassa con la futura moglie Carola sulla costiera amalfitana. Abruzzo per Venuti, Alto Adige per il fresco debuttante in A Brancolini. Gli altri hanno optato per località estere: Pezzella e Caceres a Mykonos, Agudelo a Santorini, Igor tra Ibiza e il suo Brasile, Dalbert, Badelj, Dragowski e Vlahovic nei rispettivi Paesi. Infine, Maldive per Duncan e Terzic.