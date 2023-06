La Fiorentina ‘ibrida’ funziona: Italiano roda il motore per l’ultimo atto

La Fiorentina manda in archivio il suo campionato con una convincente vittoria sul campo del Sassuolo e ora vivrà un sabato sul divano in attesa possibilmente di buone notizie dalla gara fra Torino e Inter, prima di viaggiare verso Praga. Non c'era modo migliore - scrive il Corriere Fiorentino - per congedarsi da questa stagione regolare con una vittoria pesante per classifica e morale in vista dell'appuntamento più importante.