La Fiorentina guarda in casa Spezia: le novità su Bastoni e Ricci

Arrivano indicazioni su un paio di pedine a disposizione di Italiano, molto interessanti anche in chiave mercato

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Simone Bastoni è vicinissimo al rinnovo con lo Spezia di Mister Vincenzo Italiano: il terzino non ha ceduto alle lusinghe della Fiorentina e rimarrà con ogni probabilità in Liguria da fedelissimo. Diversa la situazione di Matteo Ricci: per il centrocampista la fumata è grigia, ma oltre a quello dei viola c'è da registrare l'interesse della Sampdoria, e non è da escludere che il ventaglio di squadre su di lui si possa allargare.