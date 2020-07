La Fiorentina gioca ancora la carta Ribery: obiettivo Mandzukic

Le priorità, ora come ora, sono il nodo-allenatore e le situazioni contrattuali di Chiesa e Milenkovic in scadenza nel 2022, ma una volta gestite le prime incombenze sarà tempo di progettare la Fiorentina che verrà. Come scrive Tuttosport, Cutrone e Ghezzal hanno espresso la volontà di rimanere e di giocare ancora a fianco di un campione come Franck Ribery, che a sua volta sta cercando la soluzione migliore per superare lo choc del furto subìto giorni fa. Ma l’asso francese può trasformarsi addirittura in un jolly nell’affare che porta a Mario Mandzukic, suo compagno al Bayern e fresco svincolato. I contatti col club viola sono stati avviati, la proposta – biennale a 3 milioni più bonus – pure. E lo scambio di messaggi tra i due vecchi amici, anche.