A Firenze dopo l’addio nel 2011 di un mito come Sebastien Frey per anni non si è riusciti a trovare un degno sostituto. Tantissimi i portieri su cui periodicamente la Fiorentina ha provato a puntare in quasi dieci anni ma nessuno che sia riuscito ad incidere e a trovare conferme nel tempo. La Fiorentina di oggi però, quella di Commisso e di Iachini, sembra aver trovato finalmente un valido candidato: Bartlomej Dragowski. Come riporta Il Corriere dello Sport Stadio sulle proprie pagine, l’attuale numero uno viola sta convincendo tutti con le sue prestazioni in questa stagione, tanto da convincere la dirigenza viola a puntare tutto su di lui in vista del futuro. Per il giovane polacco è pronto un rinnovo di contratto che lo estenderebbe fino al 2025. Il prestito ad Empoli ha sicuramente fatto crescere mentalmente e tecnicamente l’estremo difensore della Fiorentina, tanto da dare sicurezza ad una squadra ed una piazza in una stagione non certo semplice.

Prima di lui sono stati tanti i tentativi falliti alla ricerca di un grande numero uno tra i pali: Boruc, Neto, Viviano, Sepe, Tatarasanu, Sportiello, Rosati, Lafont.. Tanti tentativi differenti tra loro ma tutti falliti nel corso del proprio tempo. La Fiorentina adesso però sembra essersi decisa che Dragowski può esser davvero il portiere del futuro, del sicuro avvenire tra i pali, augurandosi che possa rientrare nell’olimpo dei portieri viola. Quell’olimpo che ha sempre contraddistinto la piazza di Firenze per la presenza di grandissimi portieri: da Costagliola a Giuliano Sarti, Albertosi, Galli.. per concludere negli ultimi decenni con due giganti come Toldo e Sebastien Frey.