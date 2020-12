La Fiorentina è viva, ma per Prandelli la vittoria resta in standby

“La Fiorentina è viva“. Così La Nazione apre le pagine sportive con il focus sulla squadra viola. La banda Prandelli ha dato segnali di risveglio contro il Sassuolo, prima passando per la paura e poi sbloccandosi psicologicamente. “Certo – scrive il quotidiano – la vittoria continua a rimanere un miraggio e la traversa di Ribery a una manciata di minuti dal 90′ diventa un credito pesante nei confronti della sorte. Ma i segnali visti contro i neroverdi sono il primo messaggio di disgelo in una stagione che rimane complicatissima”. Prandelli intuisce i pericoli che può creare il Sassuolo e rispolvera il 3-5-2 con Venuti e Biraghi, ma la prima vittoria resta in standby.

La moviola: rigore netto, ma manca il secondo giallo a Locatelli