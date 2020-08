La Fiorentina è pronta ad accelerare: Iachini aumenta i carichi di lavoro

In attesa della “negativizzazione” di Ghidotti e Pulgar, trovati positivi al covid-19 negli scorsi giorni, procede la preparazione della Fiorentina che ieri si è allenata solamente al mattino, invece della consueta doppia seduta, perché nel pomeriggio Iachini ha raggiunto Pradè e Barone a Reggio Emilia per seguire la Primavera di Aquilani nella finalissima di Coppa Italia contro il Verona. Ma da oggi, si legge sull’edizione di oggi di Stadio, tornerà tutto alla “normalità” con una serie di sedute che si intensificheranno di volta in volta sia nei carichi di lavoro per mettere forza nelle gambe e fiato nei polmoni, sia sotto il profilo delle esercitazioni tecnico-tattiche alzando i ritmi e la durata di ogni prova. Poi ci saranno le amichevoli fissate a cadenza regolare da domenica all’immediata vicinanza del debutto in campionato per consentire all’allenatore marchigiano di cominciare a riempire le caselle delle certezze.