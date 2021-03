La Fiorentina e la tentazione di accidia: perché togliere Ribery?

Alla Fiorentina servivano i tre punti, alla Roma… pure. Per motivi diversi ovviamente, ma alla fine la formazione viola è rimasta a bocca asciutta. Prandelli ha preso una certa consapevolezza di sé che – riflette il Corriere Dello Sport – ha spinto alla tentazione all’accidia. Perché togliere Ribery? In quel momento c’era bisogno esattamente di un uomo come lui in campo, in grado di tenere palla e fare battaglia. L’ansia era tanta per questa partita, si vedeva in campo: i viola consapevoli di essere al di sotto delle loro possibilità, la Roma oppressa dall’essere ancora buona ma non grande. Il campo ha detto che i ragazzi di Fonseca hanno ancora energie e qualità per riprendersi un posto fra le prime quattro, ma anche che i viola hanno l’opportunità di togliersi dalla zona calda ed evitare altri furori a Commisso.