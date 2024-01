La Fiorentina e la sua difesa: adesso Italiano deve ritrovare il vero muro

Ma che fine ha fatto la Fiorentina solida e cinica che nella coda del 2023 aveva dato la netta impressione di aver trovato quella maturità tanto cercata e che invece nelle prime quattro uscite dell’anno nuovo, come nel gioco dell’oca, sembra essere tornata al punto di partenza? Se lo sarà domandato in questi tre giorni di libertà anche Vincenzo Italiano, che in vista di una finestra extra large di campionato complicatissima nel corso della quale sono previsti quasi solo scontri diretti o appuntamenti con le prime della classe (tra fine gennaio e inizio aprile sono in programma le sfide con Inter, Lazio, Roma, Atalanta, Milan e Juventus) ha tutta l’intenzione di riproporre al più presto in campo una squadra in linea con quella che, nelle ultime quattro gare di dicembre, era riuscita a blindare la porta per tre volte di fila e a subire un solo gol, quello di Budapest contro il Ferencvaros. Lo riporta la Nazione.