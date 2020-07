La Fiorentina e il problema-gol: è ora di pensare a come risolverlo in ottica futura

Con sette partite rimaste da giocare è sicuramente tardi e forse inutile affannarsi a risolvere il problema-gol, nel senso che la Fiorentina deve solo pensare a mettersi al sicuro al più presto ottimizzando le risorse offensive per lo stretto necessario ai punti che valgono la salvezza; può quindi rimandare le soluzioni vere, almeno per il momento. Ma che il gol sia stato uno dei problemi della stagione lo dimostrano i numeri. E tra pre e post pausa non c’è differenza, anzi, da quando il campionato ha ripreso il suo percorso le cose se possibile sono peggiorate. Ecco, piuttosto queste tre settimane dovranno essere utili per le valutazioni definitive su come e dove intervenire in sede di mercato per evitare un tris che sarebbe poco gradito. Lo scrive Stadio in edicola oggi.