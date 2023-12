La Fiorentina è chiamata all’ennesimo crash test: esame complicato all’Olimpico

E così, in un Olimpico per l’ennesima volta completamente esaurito e pronto a stringersi più forte come mai attorno al mister portoghese, la Fiorentina è chiamata all’ennesimo crash test.

E pensare che è partito tutto da Roma-Fiorentina. Basta questo insomma per capire quanta strada è stata fatta da quella serata di fine estate ma nel calcio, si sa, non c’è tempo per voltarsi indietro. E così, in un Olimpico per l’ennesima volta completamente esaurito e pronto a stringersi più forte come mai attorno al mister portoghese, la Fiorentina è chiamata all’ennesimo crash test. Un esame complicato, contro una squadra che non giocherà un calcio esaltante (anzi) ma che ultimamente ha trovato quello che manca ai viola: la continuità. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro, per i giallorossi, che dopo un avvio di stagione condizionato dalle assenza adesso possono contare praticamente su tutta la rosa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.