La Fiorentina è ancora un cantiere aperto: mancano almeno tre pedine. I ruoli

Così scrive La Gazzetta dello Sport: “Questa qualificazione sofferta è comunque un piccolo campanello d’allarme per una Fiorentina che deve ancora completare la sua rosa. La squadra viola è un cantiere aperto. Cerca un attaccante esterno di alto livello, un difensore centrale (Bonifazi il primo obiettivo) e anche un centrocampista di qualità. In più ieri è stato lasciato in panchina Biraghi, destinato all’Inter. E’ chiaro che servirà anche un esterno di fascia sinistra“.