La Fiorentina convince contro l’Udinese: Castrovilli sugli scudi

Tanto turnover per la Fiorentina di mister Italiano nella sfida di Domenica scorsa contro l'Udinese. Come scrive La Repubblica, il tecnico viola ha iniziato la partita con ben 9 giocatori diversi rispetto alla partita contro il Basilea, disputata pochi giorni prima. Ha dato a molti l'occasione di farsi trovare pronti, in un finale di stagione tutt'altro che semplice e scontato, facendo riposare alcuni punti cardine della squadra in vista di giovedì prossimo. Con l'Udinese era il più chiaro esempio di scontro diretto, due squadre che prima della sfida avevano gli stessi punti e che lottavano per lo stesso piazzamento in classifica. La Fiorentina sul campo torna a convincere e soprattutto torna a non subire gol, aspetto che nelle ultime partite era mancato alla squadra di Vincenzo Italiano. Ci hanno pensato Castrovilli (migliore in campo) al 7' e Bonaventura al 91' per riportare a Firenze i 3 punti. Tutto sommato la Fiorentina non ha corso troppi rischi: un'altra gara semplice per Cerofolini, poco impegnato durante il match. Nota lieve per Brekalo, autore di una buona partita, condita dal terzo palo per il croato, da quando è arrivato a Firenze. Hanno trovato minutaggio e ritmo anche Dodò, Mandragora e Gonzalez, tutti molto probabilmente in campo giovedì contro il Basilea, attuando cosi un turnover al contrario. A fine partita, tutti sotto la Fiesole, per prendere la carica e gli applausi meritati dai tifosi viola.