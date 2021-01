La Fiorentina contro l’Inter “bis”. Ma le riserve nerazzurre sarebbero titolari ovunque

La Nazione ci scherza su: la versione “bis” dell’Inter, che oggi pomeriggio affronterà la Fiorentina in Coppa Italia, è migliore di molte formazioni titolari della Serie A. La squadra gigliata è alla ricerca di una vittoria di prestigio, e il ritorno di Rocco Commisso dopo due mesi e mezzo dall’America potrebbe dare la spinta necessaria. Tornando all’Inter, ecco Radu in porta, Kolarov, Eriksen da playmaker, Sensi, Gagliardini, Sanchez. Niente Lukaku, che però sarà pronto ad entrare. Prandelli ha lanciato diversi messaggi in conferenza stampa, soprattutto a Vlahovic (leggi) e a Castrovilli (video). Ma tutti e due dovrebbero essere titolari.