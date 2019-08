La Fiorentina continua a monitorare Ribery e Llorente. Ma la strada non è facile

C’è un mercato degli svincolati che la Fiorentina sta tenendo in considerazione. Operazioni difficilissime per gli ingaggi, ma ci sono molte occasioni. Capitolo Ribery: anche dal Qatar e dall’Arabia Saudita sono pronti a ricoprirlo d’oro ma il francese si sente ancora in grado di fare la differenza. Vuole rimanere in un calcio competitivo ed è attratto dall’Italia. Il problema è chiaramente l’ingaggio. Ribery è disponibile a ridursi lo stipendio percepito al Bayern, ma la richiesta minima è intorno ai 4 milioni di euro a stagione per due anni. Capitolo Llorente: lo spagnolo ha avuto offerte dal Napoli e dalla Lazio, e anche la Fiorentina è interessata. Qui forse la richiesta di ingaggio è leggermente più bassa rispetto a Ribery, ma la concorrenza è forte. E quindi al momento per i viola la strada non è per niente facile. Lo ha scritto Niccolò Ceccarini su Repubblica in edicola oggi.