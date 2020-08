La Fiorentina continua a lavorare, ancora tampone per Pulgar

La Nazione ragguaglia sui prossimi impegni della Fiorentina, che dopo il ritiro di Villa Olmi è attesa da altre sessioni di allenamento al centro sportivo. I tamponi continueranno ad interessare tutta la rosa, in particolare Erick Pulgar, che stamattina svolgerà un altro test, il primo dopo la quarantena, conseguenza della positività emersa giorni fa. Lo scenario migliore è quello in cui l’ex Bologna, negativizzato, tornerebbe a disposizione entro la fine della settimana. Intanto i ritmi degli allenamenti cominceranno a salire, di pari passo col livello delle avversarie nelle amichevoli: nel giro di una settimana sono attese al Franchi Lucchese e Reggiana. Attesi in gruppo, al netto di imprevisti, Ribery, Benassi e Boateng.

