La Fiorentina chiude il mercato senza scossoni. Sondata anche una punta dell’Inter

La Nazione ricapitola i tre colpi dell’ultimo giorno di mercato per la Fiorentina: Callejon, Barreca, Martinez Quarta. Manca però un attaccante, e se Pradè ha bussato un paio di volte alla porta del Napoli per Milik trovando un accordo ma non riuscendo a strappare il sì del giocatore, per Piatek il muro è stato alzato dal club di appartenenza, l’Hertha Berlino. Il futuro di Vlahovic è rimasto in bilico fino all’ultimo, senza troppo entusiasmo verso una possibile destinazione, Parma, che non sarà nemmeno la casa di Saponara, destinato a rimanere come esubero con Eysseric. Gervinho e De Paul non sono stati trattati, mentre è stato fatto un sondaggio per l’attaccante dell’Inter Pinamonti. Ceccherini al Verona era la naturale conseguenza di un innesto in difesa, e adesso occhio agli svincolati: ci sono i due Mario, Mandzukic e Balotelli.

