La Fiorentina cambia in mezzo: Castrovilli con Duncan e Pulgar

Il centrocampo è il reparto che subirà maggiori modifiche per la gara contro il Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per la prima volta in mezzo al campo si vedranno insieme Pulgar, Duncan e Castrovilli. La squalifica di Badelj toglie il ballottaggio in regia rilanciando Pulgar. Anche contro il Milan sarà 3-5-2. Dietro saranno principalmente Pezzella e Caceres a dare un occhio da vicino ad Ibra. Con Milenkovic pronto a scivolare per controllare un l’ex Rebic, Davanti impensabile ad ora dividere il tandem ChiesaVlahovic. Cutrone sta bene, ha bisogno di minuti e quella contro il Milan sarebbe una partita ultra speciale. Ma Chiesa è intoccabile ed in gran forma: e Vlahovic dopo la doppietta alla Samp ha il vento in poppa.