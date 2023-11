La Fiorentina albiceleste contro la Juventus degli ex, i duelli sono serviti

La Nazione si proietta a Fiorentina-Juventus, una partita fondamentale per entrambe le squadre. I viola hanno l'obbligo di interrompere la striscia di due sconfitte consecutive. La Juventus invece per rimanere nella scia dell'Inter capolista, e confermare la sua solidità. Italiano probabilmente si affiderà alla coppia argentina Beltran-Nico per scardinare la difesa bianconera. Beltran cerca continuità dopo le ultime due buone prestazioni, e Nico vuole trascinarsi la squadra sulla spalle. Dall'altra parte i due ex, con Chiesa titolare. E al quale Allegri chiederà di sgasare sulla sinistra, mentre Vlahovic potrebbe rappresentare una carta da giocare a partita in corso. Il duell0 è servito