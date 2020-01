La Fiorentina abbraccia Cutrone: è il giocatore più pagato da Commisso

Il Corriere Fiorentino si concentra su Patrick Cutrone (SCHEDA). La fumata bianca è arrivata ieri intorno all’ora di pranzo. Prestito oneroso di 18 mesi (circa 3 milioni di euro la cifra che i viola verseranno nelle casse del Wolverhampton) con obbligo di riscatto fissato a (circa) 16 milioni. Un affare da 19 milioni complessivi che fanno dell’ex Milan il giocatore più pagato da Rocco Commisso. Un primato che fino a ieri spettava a Pedro che, invece, sta per tornare in Brasile. Il brasiliano preferisce il Flamenco al Gremio. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscorro, magari con un controriscatto a favore della Fiorentina. Discorso diverso per il Gremio che, grazie alla sua ultima proposta (13 milioni 0 5 più Kannemann) lo acquisterebbe subito a titolo definitivo. I viola vorrebbero mantenere il controllo sul giocatore, ma davanti alla possibilità di realizzare una plusvalenza, son pronto al sacrificio.