La Fiorentina a Milano per liberarsi delle zavorre. Biraghi resta, due nomi a centrocampo

Gli uomini-mercato viola da ieri sono a Milano con il compito di sfoltire la rosa, piena di giocatori che non rientrano nel progetto (LEGGI). Tra questi poteva essere annoverato Biraghi, che però ha avuto un colloquio con Iachini e sembra poter ottenere dalla società l’aumento dell’ingaggio richiesto. Ingaggio che andrebbe ad aggiungersi ad un totale che, ormai, supera i 60 milioni di euro. In entrata continuano i contatti per Torreira, che in Sudamerica danno come un affare fatto (LEGGI), e per Bonaventura, che può essere annunciato a giorni. Ironia della sorte, alla prima di campionato ci sarà da arginare Belotti, il sogno dei sogni per l’attacco viola. Lo scrive La Nazione.

