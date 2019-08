La Fiorentina a caccia dell’esterno: Ribery può arrivare anche a mercato chiuso, risale Ounas

La prima punta e l’esterno d’attacco: sono questi le caselle che Daniele Pradè vorrebbe riempire con nomi di peso. La Nazione in edicola stamani parla del rilancio della Fiorentina per Frank Ribery, visto che in Germania rilanciano con forza di un accordo trovato tra i viola e il giocatore, che essendo svincolato potrà essere tesserato eventualmente anche a mercato chiuso. Stesso discorso che vale per Fernando Llorente, che piace anche al Napoli. Dagli azzurri può arrivare Adam Ounas. Pradè lo segue da tempo, i partenopei aprono alla cessione, l’unico ostacolo è la formula del prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto.