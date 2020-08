“A poche ore dal raduno la Fiorentina sta provando a realizzare un colpo che a qualcuno può sembrare proibito, irrealizzabile”. Thiago Silva. Questo quello che troviamo scritto su Tuttosport. Se il 36enne capitano del Paris Saint Germain in questo momento ha chiesto e ottenuto di pensare solo alla finale di Champions League, il suo entourage sta comunque lavorando e vagliando possibili nuove destinazioni. Stando a quanto riportato dal quotidiano, la proposta viola è già stata definita, un biennale da 4,5 milioni netti più eventuali bonus. E intanto intermediari starebbero visionando alcune residenze nelle zone più prestigiose e suggestive di Firenze. Ad avvalorare questo possibile trasferimento inoltre ci sono le mancate smentite da parte del club viola, al contrario di quanto avvenuto qualche settimana fa. Quando Rocco Commisso sia con un comunicato che un intervento dagli Usa definì ‘fake news’ le voci che volevano Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina. Nell’occasione Rocco ribadì anche il concetto che «tutti sanno che la decisione finale è sempre la mia». E sarà così anche per Thiago Silva.

