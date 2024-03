La ferita di Praga brucia ancora: Italiano, l’obiettivo è vincere la Conference

Il Partenone è ancora lontano eppure, la Fiorentina, è lì che vuole arrivare. L’appuntamento è per mercoledì 29 maggio all’Aek Arena e, per arrivarci, i viola ripartono da Budapest. Certo, la strada è ancora lunga, ma nella testa di Vincenzo Italiano quella data è segnata in rosso e farà di tutto e di più per esserci. Del resto, chi lo conosce, sa quanto dentro di lui bruci ancora la ferita di quella maledetta notte di Praga. Gli s’è piantata nello stomaco, quella sconfitta, e potrà digerirla soltanto se riuscirà a vendicarla. Non a caso, sia lui che i suoi giocatori, fin dall’estate scorsa parlano di vendetta. Lo riporta il Corriere Fiorentino.