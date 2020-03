La Federcalcio studia un fondo speciale. Gravina: “Chiederemo l’1% dei proventi delle scommesse”

Tra le proposte che la Federcalcio ha inviato venerdì al governo per far fronte alla tempesta di queste settimane c’è anche il cosiddetto fondo salva-calcio. Ieri il presidente federale Gravina ne ha disegnato più precisamente i contorni, spiega La Gazzetta dello Sport in edicola oggi: “Non possiamo chiedere soldi al governo perché sappiamo benissimo che ci sono altre priorità in questo momento. Chiediamo però la costituzione del fondo, con una parte delle risorse della Figc ed un’altra (maggioritaria) derivante dalle scommesse. Si tratterebbe nel dettaglio dell’un per cento, ossia in un momento di normalità una cifra pari a circa 104 milioni di euro (visto che il settore nel 2019 ha raccolto 10,4 miliardi. Il meccanismo dovrà consentire un aiuto non solo per tutti i campionati professionistici, ma anche per il mondo del dilettantismo.