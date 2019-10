La difesa ormai è una certezza e Dragowski mantiene ancora la porta inviolata

Per la seconda partita consecutiva la Fiorentina non ha subìto gol. Montella si è affidato per la sesta volta di fila al trio Milenkovic-Pezzella-Caceres, che ha concesso un’unica sbavatura che poteva costare caro, ovvero il gol annullato a Aye. Sono mancati gol e vittoria, ma, come scrive il Corriere Fiorentino, Montella può ripartire dalla sua difesa, solida e ormai una certezza. Strada facendo potrebbe anche decidere di cambiare la veste tattica, ma quei tre non si toccano.