La difesa è sul mercato: il reparto migliore di Iachini rischia di sciogliersi

E’ il reparto su cui Iachini ha lavorato maggiormente, evitando affanni e aggiungendo fisicità e sicurezze. Adesso la difesa della Fiorentina, e nello specifico il trio composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres, rischia di essere smantellata. Eppure i numeri, scrive La Repubblica Firenze, scoraggerebbero qualsiasi apertura a cessioni in difesa: meno di un gol a partita incassato con Iachini, quinta difesa del campionato, la migliore dopo la ripartenza. In pratica, proiettando i numeri del tecnico ascolano sulla stagione intera, solo l’Inter avrebbe preso meno gol. Eppure Milenkovic ha svariate pretendenti e una carta d’identità “affamata”, cosa che potrebbe privare la Fiorentina di un totem da 5 reti in stagione, che sommati ai 4 di Pezzella e Caceres fanno 9, cioè uno in meno di Chiesa e uno in meno di Cutrone e Vlahovic messi insieme. Per il serbo nessun rinnovo all’orizzonte, e allora se partirà, chiude il quotidiano, sarà necessario rimpiazzarlo alla svelta, missione non semplice. Come per Pezzella, capitano e uomo-spogliatoio, che interessa al Valencia: i 55 milioni circa che arriverebbero dai due basteranno a sostituirli degnamente, nel caso partissero?

