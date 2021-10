La decima di Bonaventura: tra equilibrio, brillantezza e tanto carattere

Equilibrio, tecnica e carattere. Tutto ciò è racchiuso nei piedi di Bonaventura che Domenica tornerà titolare, attenzione alla diffida

Giacomo Jack Bonaventura è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo viola. Dopo la pausa contro la Lazio, durata solo fino al 12' minuto della ripresa per motivi di risultato, il centrocampista viola tornerà titolare per portare la Fiorentina alla vittoria. Tra tutti, Bonaventura è il centrocampista che incide di più in casa viola e la sua voglia di lottare rispecchia al meglio il carattere di Italiano.