La Coppa Italia nel mirino, Pezzella pronto al rientro

La Fiorentina nella giornata di ieri è atterrata a Peretola proveniente da Francoforte dove aveva fatto scalo in arrivo da New York. Giunta al termine l’International Champions Cup 2019, è arrivato il momento di guardare ad i prossimi impegni. Lunedì pomeriggio, dopo un paio di giorni di meritato riposo, la squadra si riunirà al centro sportivo per riprendere gli allenamenti in vista del primo impegno stagionale, la Coppa Italia (17 o 18 agosto). Nel mezzo ci sono il mini ritiro di Montecatini e le due amichevoli contro il Livorno (sabato) e Galatasaray (11 Agosto). Anche il capitano viola German Pezzella, dopo le fatiche in Coppa America è pronto a rientrare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio già nella giornata odierna sarà in città, domani riprenderà confidenza con il campo svolgendo una seduta seguito dal preparatore atletico.