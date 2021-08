La conferma da Napoli: Giuntoli al lavoro per consegnare Amrabat a Spalletti

Quello del centrocampista marocchino è il nome più caldo per gli azzurri, ancora alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo

Sofyan Amrabat al Napoli è più di un'idea. La conferma arriva dal quotidiano Il Mattino, che nelle sue pagine sportive parla della trattativa tra il club azzurro e la Fiorentina per portare il centrocampista marocchino alla corte di Spalletti.

Il d.s. del Napoli Giuntoli è al lavoro per provare a chiudere l'operazione. Quello di Amrabat è il nome più caldo per gli azzurri, ancora alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo.