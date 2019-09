La classe di Ribery: annusa sempre la giocata, spinge i compagni fuori dal tunnel

Protagonista assoluto insieme a Chiesa, Franck Ribery è stato uno dei volti migliori della Fiorentina che si è sbloccata vincendo contro la Sampdoria. Il francese ha festeggiato come se fosse ancora nel Bayern su qualche campo di Champions League e – come scrive La Nazione – dopo un paio di controlli sbagliati diventa un porto sicuro a cui affidarsi. Franck è un cane da tartufi che cerca la posizione giusta, ci prova con una sgommata in area che precede l’assist per Pezzella e fa sembrare i suoi 36 anni una fake news sulla carta d’identità.