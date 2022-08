La chiave tattica: “Costruzione bassa e reparti più stretti”

"Costruzione dal basso pura per aspettare il Napoli nella propria metà campo e provare a verticalizzare, insistendo sugli esterni. Mossa dettata dalla volontà di abbassare comunque il ritmo per non andare in debito di ossigeno troppo presto. Ecco perché - scrive Giampaoli Marchini - Italiano fa stare la Fiorentina molto più stretta del normale, con i giocatori dei vari reparti più vicini, aspettando gli avversari sulla trequarti, invece di andare a prenderli più alti. Come i viola sono abituati a fare. Ma le fatiche accumulate in coppa e la forza fisica degli azzurri consigliano atteggiamento più prudente. A metà ripresa Spalletti passa al 4-2-3-1, Italiano non fa una piega e mette forze fresche per tenere sempre le linee strette. Negli ultimi 20’ la forza dei nervi è decisiva".