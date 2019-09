Montella imbriglia la Juventus, ma l’attacco è troppo leggero

Repubblica Firenze analizza lo 0-0 tra Fiorentina e Juventus. Questa una parte dell’articolo a firma Matteo Dovellini:

L’aveva preparata così fin dall’inizio della scorsa settimana. Il pensiero gli era venuto al termine del calciomercato: schierare una difesa a tre, per sfruttare meglio la spinta degli esterni sulle fasce e non perdere l’apporto di alcuni giocatori determinanti, per qualità e condizione fisica, in mezzo al campo. Alla fine Vincenzo Montella, nella gara più sentita da un’intera città e più delicata per il suo futuro in viola, ha deciso di schierare un 3- 5- 2 che ha imbrigliato la Juventus, impedito a Cristiano Ronaldo di trovare la via della conclusione e fermato il gioco dei bianconeri a centrocampo. Una squadra compatta, molto attenta in fase difensiva, lucida in mezzo al campo e un po’ leggera in attacco. Ma il punto conquistato contro la formazione di Sarri ( 0- 0), il primo punto della stagione dopo due sconfitte consecutive, vale molto di più. Perché arrivato contro la più forte, perché conquistato senza fare le barricate ma provando a giocarsela a viso aperto. Perché, soprattutto, la Fiorentina è ancora una squadra in cerca delle giuste misure.