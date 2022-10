Kouamé: il Re della scacchiera di Italiano. Ed ora punta al contratto

Da gregario a protagonista assoluto. Il Tirreno di oggi scrive della bella storia di Christian Kouamé, passato da escluso a punta di diamante dell'attuale Fiorentina. E pensare che in estate il Brighton fino all'ultimo aveva provato con offerte ricchissime ad accaparrarsi l'attaccante, ma la Fiorentina, dopo la gara col Napoli, non ne ha più voluto sapere. L'ivoriano ha saputo cogliere la sua occasione, e sul campo non ha tradito. È l'assist man più efficace in Conference League (GUARDA QUI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE), con cinque passaggi vincenti costruiti dall'inizio della manifestazione, mentre in Serie A i suoi gol sono valsi punti importantissimi. Ha cancellato con le sue reti ed assist i due ko con Juventus e Lecce, permettendo alla sua squadra di muovere la classifica, ed ora vuole provare a fare il salto definitivo. Ha già messo lo zampino su quasi il 40% delle reti realizzate in tutto dalla Fiorentina, tra campionato e Coppa, dimostrando di essere uno degli imprescindibili gigliati. Sui social ha festeggiato con i suoi compagni, con like, cuori ed emoticon, ed adesso spera, come ciliegina sulla torta, anche di convincere la società ad anticipare i tempi per un possibile prolungamento di contratto. Il numero 99 ha un accordo fino al 2024, ma la Fiorentina ha un'opzione a proprio vantaggio per un ulteriore anno, fino al 2025. Per qualsiasi pretendente, insomma, non sarà facile riuscire ad insinuarsi per convincere il club, e le parole elargite tempo addietro dal patron Commisso testimoniano la stima della società per l'ivoriano: «Su Kouame è cambiato tutto. Dissi a Barone che avremmo dovuto tenerlo e così è stato. La decisione è stata presa in maniera collegiale». Il suo entusiasmo, comunque, sta diventando davvero il valore aggiunto dello spogliatoio e nessuno vuole più farne a meno. Non i compagni e nemmeno la città, che spera in un Kouamé straripante anche domani a La Spezia.