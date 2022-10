Kouamé chiama, rispondono in quasi 2000: c’è chi dovrà vedere la UECL nei pub

"I tre punti col Verona sono stati uno stimolo, ma contro l’Atalanta sarà dura: andrà affrontata con il piglio giusto da grande squadra spinti dai nostri tifosi". E i tifosi, quasi 2.000 anime, hanno risposto presente all'appello di Kouamé tra Bergamo e Edinburgo: 600 domani, 1275 giovedì in Scozia, come si legge sul Corriere dello Sport. Con alcuni italiani che saranno costretti a seguire la gara nei pub. Non la fine del mondo, una volta che ci si trova nel Regno Unito...