Juventus, Vlahovic complicato: ritorno di fiamma per un bomber in crisi

Vlahovic sembra essere molto complicato per i bianconeri. Ecco il nome che potrebbe far abbandonare la pista del serbo

Il pareggio di Venezia ha confermato l'enorme crisi a livello offensivo della Juventus di Massimiliano Allegri. Vlahovic sembra essere molto complicato per i bianconeri, soprattutto a gennaio, perché la Fiorentina lo potrebbe far partire solo per una cifra faraonica. Infatti ai bianconeri, oltre a Scamacca, sarebbe tornato a piacere l'ex bomber nerazzurro Mauro Icardi. Come riporta Tuttosport, l'attaccante argentino non sta trovando molto spazio al PSG e la Juventus valuta l'idea del prestito. Sullo sfondo spunta anche l'idea Cavani.