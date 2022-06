Juventus, trovata l’alternativa a Koulibaly: occhi in casa della Fiorentina

Juventus, occhi in casa Fiorentina se non dovesse arrivare Koulibaly dal Napoli: il difensore viola sarebbe tra le alternative principali

La Juventus starebbe provando ad affondare un grande colpo in difesa, vista l'addio di Giorgio Chiellini e l'età ormai avanzata di Bonucci. La priorità, come scrive Tuttosport, resta Kalidou Koulibaly del Napoli, il cui contratto scadrà nel 2023. Non mancherebbero, però, le alternative: infatti, oltre a Gabriel dell'Arsenal, piacciono anche Bremer del Torino e Igor della Fiorentina.