Juventus, Napoli e United su Amrabat. Ma i 25 milioni viola sono un’utopia

Il Corriere Fiorentino fa il punto sull'addio di Sofyan Amrabat. Non si registrano movimenti per quanto riguarda la tanto attesa offerta che la Fiorentina sta aspettando da tempo. Il Manchester United e l'Atletico Madrid aspettano dall'estero, la Juventus e il Napoli dall'Italia. Ma per adesso, nessuno ha tentato l'assalto decisivo. Nonostante ciò, la sensazione in casa viola rimane quella di un addio imminente, ma i 25 milioni richiesti sono davvero lontani. Il marocchino partirà, ma sicuramente ad una cifra inferiore rispetto alla prime richieste della Fiorentina.