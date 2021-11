“Juve, vediamo se con la Fiorentina ripeti la gara contro lo Zenit”

Il parere di Ivan Zazzaroni e Alberto Polverosi a poche ore da Juventus-Fiorentina

Alcuni giornalisti del Corriere dello Sport hanno "giocato" in anteprima Juventus-Fiorentina di oggi alle 18. Riportiamo il parere del direttore Ivan Zazzaroni e di Alberto Polverosi , da anni vicino alle vicende di casa viola. La domanda è la seguente: "L a vittoria sullo Zenit è stata per la Juventus la sveglia che Allegri attendeva oppure i limiti torneranno a emergere già da oggi contro la Fiorentina? ".

"La Juve ha dei minus evidenti: i principali, il vuoto lasciato da Ronalo, inimitabile risolutore di crisi, e l'assenza di un mediano rapido e di personalità. In campionato ha comunque ottenuto risultati non in linea con le effettive potenzialità. A gennaio almeno una punta da gol".