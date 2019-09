Juve, Franchi verso il tutto esaurito. Febbre a 40… mila

Une febbre alta, vicina ai… 40. Esordisce così il Corriere Fiorentino a una settimana dalla sfida contro la Juventus. La febbre viola che contro il Napoli ha portato oltre 33.000 persone allo stadio non accenna a calare. Venerdì pomeriggio, dopo sole 48 ore dal via alla prevendita, erano stati staccati 6.000 biglietti e tutte le biglietterie sono state prese d’assalto. Tutto questo mentre prosegue senza sosta pure la corsa all’abbonamento: la Fiorentina è arrivata ben oltre le 26 mila tessere. Facile immaginare quindi, che per il faccia a faccia con i bianconeri venga toccata quota 40 mila. Successe anche l’anno scorso quando, al Franchi, si presentarono in 40.862. Fu, quello, il record stagionale ma è possibile che stavolta possa essere battuto.